The Flash: malgrado i problemi con Ezra Miller la sceneggiatura del sequel sarebbe già pronta

Anche se le ultime settimane sono state all’insegna di una certa calma, nei mesi scorsi abbiamo spesso parlato dei problemi che la Warner Bros stava affrontando nel dietro le quinte dirigenziale circa la strategia da adottare con The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti interpretato da Ezra Miller. La causa di questi problemi era – è? – rappresentata proprio dal protagonista del blockbuster, Ezra Miller, protagonista di alcuni spiacevoli fatti di cronaca negli ultimi mesi tanto che, nel mese di agosto, si sono rese necessarie delle scuse pubbliche e l’annuncio dell’avvio di un percorso di cure mentali.

A quanto pare però, tutti questi intoppi non sembrano aver intaccato più di tanto i progetti della Warner sul velocista scarlatto. L’Hollywood Reporter scrive infatti che lo studio ha già pronta la sceneggiatura di The Flash 2 realizzata da David Leslie Johnson-McGoldrick, già dietro lo script di Aquaman. Il ragionamento è semplice: la major non vuole farsi trovare impreparata qualora il film di Muschietti, nelle sale a giugno del 2023, dovesse rivelarsi un successo commerciale.

