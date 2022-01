, il nuovo film di Wes Anderson, uscirà ufficialmente in streaming su Disney Plus il 16 febbraio.

Presentato lo scorso anno al Festival di Cannes prima e poi al New York Film Festival, il decimo lungometraggio del regista americano è stato anche protagonista di un’anteprima speciale a Milano, presso la Fondazione Prada (dove si trova il Bar Luce progettato da Wes Anderson), per poi arrivare nelle sale dello stivale l’11 novembre. In tutto il mondo ha incassato 43 milioni di dollari.

Definito dallo stesso regista un “omaggio a tante cose”, dal giornalismo alla cultura, all’arte e cinema, The French Dispatch è ambientato nella sede francese di un giornale americano, l’Evening Sun di Liberty, Kansas: un resoconto settimanale dei fatti a livello di politica globale, arti (alte o popolari), moda, cucina, enologia, e storie di varia umanità da luoghi distanti. Quando il direttore muore, lo staff editoriale decide di pubblicare un’ultima edizione memoriale evidenziando le tre storie migliori pubblicate nei dieci anni di vita del magazine. Le storie sono incentrate su un artista condannato all’ergastolo per un doppio omicidio, le rivolte studentesche e un rapimento risolto da uno chef.

Anche questa volta Anderson ha radunato un cast ricchissimo, composto da Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Elisabeth Moss, Stephen Park, Owen Wilson, Elisabeth Moss e Bill Murray.

In occasione della sua visita a Milano, il regista ha raccontato dove è nata l’ispirazione per questo film:

L’ispirazione per The French Dispatch nasce dal The New Yorker, che leggo fin da quando ero un ragazzino. Mi ha sempre interessato molto tutta la realtà che stava dietro a questa rivista, e quindi per realizzare il mio film ho iniziato a studiare come veniva fatta, chi lavorava in redazione… quali erano i personaggi che animavano la redazione del New Yorker, indagando la storia di questa prestigiosa rivista. La prima cosa ad attirarmi sono stati quei racconti brevi che tradizionalmente venivano pubblicati all’inizio: racconti di fantasia. In seguito, in primo piano si puntò più sul giornalismo, ma i primi anni la parte iniziale del giornale era dedicata alla narrativa.