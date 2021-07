In concomitanza con l’arrivo nelle sale giapponesi diverrà rilasciato anche un breve adattamento manga dell’opera di(The Witch) con protagonisti

Come rivelato da Comic Natalie il celebre mangaka Junji Itō avrebbe infatti curato e realizzato una sorta di riassunto fumettistico dell’opera di Eggers del 2019 che verrà distribuita nelle sale giapponesi insieme al film.

Qua sotto trovate l’immagine della prima tavola:

Diversi mesi fa il Eggers aveva spiegato sul progetto:

Ho deciso di girarlo in bianco e nero e su pellicola 35mm. È molto tattile, puoi vedere ogni poro sul volto degli attori. Non deve sembrare un film vecchio, ma solo un riferimento alle pellicole del passato. […] Per la lingua io e mio fratello abbiamo letto molti testi d’epoca per assorbire il tono di come la gente parlava. Naturalmente Moby Dick è un testo di letteratura importantissimo e Melville è stato di grande ispirazione. Il dialetto di Willem era quello di un contadino del Maine, mentre Robert parlava con il dialetto di un marinaio.