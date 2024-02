The Mandalorian & Grogu

Giusto 24 ore fa circa, v’informavamo in merito al fatto che le riprese di The Mandalorian & Grogu, il film di Jon Favreau che porterà al cinema i popolari personaggi della serie TV di Star Wars disponibile in streaming esclusivo su Disney+, partiranno il prossimo 17 giugno (TUTTI I DETTAGLI).

A margine delle comunicazioni trimestrali della Disney è stata resa nota la data di uscita del film: The Mandalorian & Grogu sarà nelle sale a partire dal 22 maggio del 2026 in occasione, dunque, del fine settimana lungo del Memorial Day. Dopo che tutti i nuovi film di Star Wars, a eccezione dello spin-off dedicato ad Han Solo che nel 2018 ha debuttato il 25 maggio, sono stati proposti nelle sale nel mese di dicembre, il nuovo film della saga si riappropria di quella che, fin dal 1977, è la finestra di release tradizionale dei lungometraggi dell’epopea creata da George Lucas.

The Mandalorian & Grogu: parla Dave Filoni

Il neo direttore creativo della Lucasfilm, Dave Filoni, ha parlato brevemente di The Mandalorian & Grogu ai microfoni di Entertainment Tonight a margine dei Saturn Awards. Un commento che arriva come risposta a una domanda sullo stato dei lavori della quarta stagione di The Mandalorian:

C’è così tanto movimento nella galassia in questo momento. Ma mi conosci, sai che con me i trucchetti mentali Jedi non funzionano! Sono entusiasta di ciò che stiamo facendo ora, ma il film, penso, sarà fantastico. Con Jon alla guida sarà straordinario, lui è così preparato su Star Wars ora poi ha un ottimo metodo di lavoro e amo collaborare con lui. Sono davvero entusiasta di condividere anche con lui il futuro di ciò che stiamo facendo.

Vi ricordiamo inoltre che nonostante l’arrivo del film dedicato a Mando & Grogu, la quarta stagione di The Mandalorian sembra essere regolarmente in sviluppo.

FONTE: Deadline, YouTube

