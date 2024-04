Tutto da rifare: The Movie Critic, l’ultimo film di Quentin Tarantino, è stato cancellato. Tutto era pronto per le riprese, addirittura era stato previsto un giorno di riprese ad agosto per richiedere un Tax Credit da 20 milioni di dollari allo Stato della California, prima di far partire la produzione all’inizio del 2025, ma secondo l’Hollywood Reporter il regista ha cancellato tutti i piani. Anche Deadline conferma la notizia, spiegando che il regista ha semplicemente “cambiato idea” e che non intende rimaneggiare il progetto, dedicandosi invece a qualcosa di nuovo.

Ambientato nella California del 1977, il film è stato ispirato dalla storia di un critico cinematografico che Tarantino leggeva da ragazzo. Negli ultimi mesi però si è evoluto, includendo Brad Pitt nuovamente nei panni di Cliff Booth, lo stuntman per il quale ha vinto l’Oscar in C’era una volta a Hollywood. Tarantino ha riscritto la sceneggiatura, cosa che ha rallentato la produzione. Alla fine, ha deciso di sospendere tutto: non sarà quindi The Movie Critic il suo decimo (e ultimo?) film.

Anni fa avvenne un colpo di scena simile con The Hateful Eight, dopo che il regista consegnò la sceneggiatura del film a un gruppo di attori e uno di loro lo condivise con il suo manager, scatenando un leak. Tarantino si sentì tradito e annunciò la cancellazione del film, salvo cambiare idea dopo una lettura pubblica della sceneggiatura che fu molto apprezzata da pubblico e critica.

Nel 2019, invece, ha rivelato di essere al lavoro con la Paramount Pictures su un film di Star Trek vietato ai minori, salvo cambiare idea perché “il progetto era troppo grosso”.

Vi terremo aggiornati!

