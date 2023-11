The Nun 2, nono film dell’universo di The Conjuring, nasconde un gran numero di easter egg secondo il regista Michael Chaves.

Proprio in un’intervista con SlashFilm il regista ha suggerito agli spettatori dove possono trovare alcuni di questi dettagli nascosti, se stanno attenti…

Non sono stato molto online, quindi non so se le persone li hanno già trovati. Ce ne sono un paio. Nella sequenza con il chiosco dei giornali… Si legge “Valak” nella location. Normalmente giochi sempre con le cose nella fase di montaggio. Ma in quel caso ho detto: “Bisogna raccontarlo in sequenza. Dobbiamo avere le lettere in sequenza.” Quella è una cosa.