Durante un’intervista con SlashFilm, Michael Chaves ha parlato del finale di The Nun 2, il nono film dell’universo di The Conjuring e sequel diretto del film del 2018.

Il regista ha parlato nello specifico del destino di Maurice:

È sempre stato nei piani. La gente ha amato Maurice nel primo film, e Jonas [Bloquet] è così affascinante, lo è davvero nella vita. Mentre sviluppavamo il film ci siamo interrogati su quando ambientarlo a livello cronologico. […] Amavamo così tanto il personaggio, il pubblico altrettanto, perciò non eravamo sicuri di volerlo uccidere. Ma per il resto, far crescere la tensione, dandogli una famiglia, farlo innamorare e farlo diventare una figura paterna non ha fatto altro che far crescere l’angoscia e l’ansia.