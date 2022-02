Nonostante, il lungometraggio horror di Corin Hardy facente parte del Conjuring Universe arrivato in sala nel 2018 abbia incassato ben $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20, un sequel non è mai stato ufficialmente messo in cantiere.

Nel 2019 era giunta voce che la Warner Bros e la New Line avevano ingaggiato, per lo script della pellicola, Akela Cooper, sceneggiatrice di alcuni episodi di Luke Cage, un episodio di American Horror Story e il film Hell Fest.

Poi abbiamo dovuto attendere aprile del 2021 prima di poter avere qualche altro aggiornamento in materia. Al tempo era stata Bonnie Aarons, l’interprete della diabolica suora, a spiegare di non aver letto nulla della sceneggiatura per il sequel ammettendo però di essere del tutto fiduciosa su quello che la Warner e la New Line avevano in programma (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, Taissa Farmiga, interprete di suor Irene nel film, ha avuto modo di spiegare un po’ a che punto si trova la pellicola:

Ci sono stati sussurri e discorsi in merito lo scorso anno. Ma la pandemia ha colpito ogni cosa, incluse quelle che hanno a che fare col settore del cinema. Ne ho sentito parlare lo corso autunno mi pare, si stava parlando anche per cercare di capire la mia eventuale disponibilità. Ma non ho visto alcun sceneggiatura. Non ho sentito nulla di definitivo, qualcuno che dicesse “Ok, si parte”. Non so nulla a eccezione del fatto che mi piacerebbe avere di nuovo a che fare con suor Irene.

