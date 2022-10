Qualche ora fa vi abbiamo fatto leggere le prime reazioni social di Black Adam, il cinecomic DC con The Rock in arrivo il 20 ottobre nei cinema dello stivale.

Parlando con Variety sul red carpet newyorkese del kolossal cinefumettistico, The Rock è tornato a parlare di un argomento molto chiacchierato, ovvero quello di un possibile crossover cinematografico fra i mondi della DC Comics e quelli della Marvel.

E, per l’ennesima volta, la star si è detta “ottimista”:

Personalmente sono sempre ottimista! Mi piace pensare che si tratti di qualcosa che potremmo vedere. La mia filosofia è che si può fare tutto. Cominciamo dall’obbiettivo che vogliamo raggiungere. Se questa cosa è rappresentata da un crossover che sia appassionante, intelligente e interessante per i fan proviamo a sondare la temperatura dei fan per capire se vogliono vedere qualcosa del genere. Se l’interesse c’è, facciamolo! È così che guido i miei affari. Credo davvero che si possa fare tutto. Si può fare tutto con le persone giuste al posto giusto, con la leadership adeguata e facendo le giuste discussioni.

Qualche settimana fa, The Rock si era così espresso in merito alla stessa questione:

Sono ottimista. E lo sono di natura. Soprattutto sulle questioni creative. Specie quelle collegate ai film e, nello specifico, ai film del pantheon dei supereroi e dei supervillain della DC Comics. Dall’altra parte della strada ci sono quelli della Marvel. E per me sono percorsi che non dovrebbero solo esistere ma dovrebbero proprio incrociarsi un bel giorno.

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, “Black Adam”, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

