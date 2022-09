The Strangers: la Lionsgate al lavoro sul remake dell’horror diretto da Bryan Bertino

Deadline riporta che la Lionsgate è al lavoro sul remake di The Strangers, horror del 2008 diretto da Bryan Bertino. Nel cast del nuovo film, la cui produzione è iniziata in Slovenia, troviamo Madelaine Petsch (Riverdale), Froy Gutierrez (Cruel Summer) e Gabriel Basso (Elegia Americana), alla regia Renny Harlin (Cliffhanger).

Il primo The Strangers era un home invasion con protagonisti Liv Tyler e Scott Speedman che, dopo essere uscito nel maggio 2008, negli anni successivi è diventato un piccolo cult, tanto da guadagnarsi un sequel nel 2018, da titolo The Strangers: Prey at Night.

Il nuovo The Strangers, che sarà il primo capitolo di una trilogia, seguirà il personaggio di Petsch mentre attraversa il paese con il suo fidanzato di lunga data (Gutierrez) per iniziare una nuova vita nel Pacific Northwest. Quando la loro auto si rompe a Venus, in Oregon, sono costretti a passare la notte in un Airbnb isolato, dove vengono terrorizzati dal tramonto all’alba da tre sconosciuti mascherati.

Alan R. Cohen e Alan Freedland (The Freak Brothers) hanno scritto la sceneggiatura del film, prodotto da Courtney Solomon (After) Mark Canton (300), Christopher Milburn (Il giorno sbagliato), Gary Raskin (Midway), Charlie Dombeck (Nonno questa volta è guerra!) e Alastair Birlingham (Moonfall). Andrei Boncea, Dorothy Canton e Roy Lee sono invece i produttori esecutivi, mentre Rafaella Biscayn, la Frame Film SK, Johanna Harlin, Juan Garcia Peredo e Alberto Burgueno i co-produttori.

“Mia madre mi ha inculcato l’amore per il cinema attraverso il mondo di Hitchcock e di altri maestri della suspense e dell’horror“, ha dichiarato il regista. “Il mio ingresso a Hollywood è avvenuto con il successo di Nightmare 4. È giusto che io torni al mio genere preferito con la trilogia davvero ben scritta di The Strangers. I personaggi e la trama sono tutti radicati nella realtà e mi offrono un arazzo infinito di immagini ossessionanti per dare vita a questi film“.

“Quando abbiamo deciso di fare il remake di The Strangers, abbiamo pensato che ci fosse una storia più grande da raccontare, che potesse essere potente, agghiacciante e terrificante come l’originale e che potesse davvero espandere quel mondo“, aggiunge il produttore Courtney Solomon. “Girare questa storia come una trilogia ci permette di creare uno studio iperreale e terrificante sui personaggi. Siamo fortunati a unire le forze con Madelaine Petsch, un talento straordinario il cui personaggio è la forza trainante di questa storia“.

FONTE: Deadline