Come abbiamo appreso dal primo trailer (e dai poster) di, saràa prestare la propria voce per Re Squalo (King Shark), personaggio già molto apprezzato dai fan.

Per questo motivo Boss Logic ha voluto rendere omaggio alla notizia realizzando due artwork (ripresi dal character poster del personaggio) in cui possiamo vedere Re Squalo in versione Rocky e in versione Rambo.

Trovate i due artwork qua sotto:

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Cosa ne pensate di questi artwork targati Boss Logic? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!

FONTI: Facebook, Twitter/BossLogic