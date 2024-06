George RR Martin, famoso scrittore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ha svelato la prima foto dal set di The Summer Machine, un cortometraggio che farà parte di una nuova serie antologica prodotta dall’autore.

Ulteriori dettagli sul progetto non sono stati comunicati, ma si tratta di un’opera Sci-Fi e le riprese si sono recentemente concluse in una località sconosciuta nel New Mexico. Michael Cassutt (Ai confini della realtà) ha diretto il film da una sua sceneggiatura, con Steve Graham (Z Nation), Elias Gallegos (Dark Winds) e Mark Steinig (Killer Kafe) che hanno prodotto il tutto insieme a Martin per la Fevre River Packet Company. Potete vedere la foto qui sotto:

La fotografia sarà di Alexander Yellen (Z Nation), mentre il film è interpretato da Lina Esco (S.W.A.T.), Charles Martin Smith (American Graffiti) e Matt Frewer (Fear the Walking Dead).

In una dichiarazione su The Summer Machine, Martin ha semplicemente commentato: “L’estate sta arrivando” – citando il famoso “L’inverno sta arrivando” di Game of Thrones.

Fonte: Deadline

