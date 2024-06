In sala a partire da oggi, The Watchers di Ishana Shyamalan a quanto pare deve molto al reality show Love Island.

In una chiacchiera per Variety, infatti, la regista Ishana Shyamalan, Dakota Fanning e Georgina Campbell hanno raccontato di come il momento in cui il quartetto barricato nel bunker si costringe a guardare episodi in DVD di Lair of Love (parodia del celebre reality) sia servito, ironicamente, come parallelismo per le dinamiche interne e la trama stessa della vicenda horror. La scena, infatti, si è rivelata molto più meta del previsto man mano che la produzione del film continuava.

La regista ha raccontato, ridendo, di come si siano resi conto dei parallelismi tra i protagonisti del film e i concorrenti del reality:

La cosa che mi diverte di questi reality é vedere come queste persone si mettano dal nulla a flirtare le une con le altre, mi appassiona vedere le loro vicende e analizzarle dall’esterno. Ed è in un certo senso quello che succede dentro al bunker, nel film: li osserviamo e sono osservati nella loro quotidiana umanità. Mi é sembrato un parallelismo interessante.

Nel cast di The Watchers, ora in sala, troviamo Dakota Fanning, Oliver Finnegan e Olwen Fouere. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

