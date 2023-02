The Whale: un video timelapse ci mostra la trasformazione di Brendan Fraser

The Whale

Abbiamo parlato a più riprese delle protesi e del trucco necessari per dare vita al personaggio interpretato da Brendan Fraser in The Whale, finalmente nei cinema italiani.

Aspettando gli Oscar, Entertainment Weekly ha svelato un video timelapse che ci mostra la trasformazione di Brendan Fraser, come potete vedere qui di seguito:

Timelapse of Brendan Fraser's transformation for #TheWhale pic.twitter.com/dVHqxcGH5I — No Film School (@nofilmschool) February 22, 2023

The Whale è nei cinema italiani dal 23 febbraio. Nel cast, oltre a Brendan Fraser, anche Ty Simpkins, Samantha Morton e Sadie Sink. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.