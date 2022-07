The Wolf of Wall Street, Cristin Milioti sulla volta che Donald Trump mise piede sul set: “Un pagliaccio”

The Wolf of Wall Street

Cristin Milioti, attrice di “Palm Springs” e “Made for Love”, è tornata a parlare con l’Independent delle riprese di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese raccontando un aneddoto dal set.

L’attrice ha ricordato il momento in cui Donald Trump si presentò senza invito sul set durante le riprese di una sequenza notturna proprio nei pressi della Trump Tower di New York City.

La sequenza in questione era quella in cui Teresa (Milioti) scopre che Jordan (DiCaprio) la tradisce:

Fu una notte folle. Girammo dalle 8 di sera alle 8 di mattina, rifacemmo la scena continuamente, senza sosta. In effetti mi ritrovai a colpire Leonardo più volte, lo schiaffeggiai per 12 ore.

Durante le riprese, Trump mise piede sul set e, stando all’attrice, “si comportò da vero pagliaccio, come tutti sappiamo“.

Ha poi ammesso di non voler dedicare altro tempo all’ex-presidente degli Stati Uniti ripensando a quell’esperienza.