In Thor: Love and Thunder, la pellicola dei Marvel Studios diretta da Taika Waititi con Chris Hemsworth di nuovo nei panni dell’iconico supereroe della Casa delle Idee, non è presente all’appello Tom Hiddleston col suo Loki. Il motivo? È presto detto: l’amatissimo personaggio moriva ucciso da Thanos nel prologo di Avengers: Infinity War. Quello al centro di Loki, la serie TV in streaming su Disney Plus interpretata da Tom Hiddleston e Sophia di Martino (ECCO LA NOSTRA SCHEDA), è la variante L1130 fuggita, dal passato di The Avengers, col Tesseract così come raccontato in Avengers: Endgame.

Un paio di settimane fa, durante i press day per Thor: Love and Thunder, Taika Waititi e hanno già affrontato la questione dell’assenza di Tom Hiddleston e di Loki scherzando sul fatto che, sostanzialmente, loro tre non sono più amici (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il tema è riemerso anche nel botta e rirposta che i due hanno fatto su Twitter Movies nel momento in cui un utente ha domandato loro se c’è un personaggio collegato a Thor che amerebbero riportare in vita. Hemsworth e Waititi hanno così risposto:

CH: Nonostante questo film sia una commedia, una commedia romantica, ma comunque una commedia, sarebbe stato troppo esilarante se Loki fosse stato riportato in vita ancora una volta. TW: Sarebbe potuto essere quel piccolo elemento di troppo che avrebbe rotto l’equilibrio del film. CH: Per questo non l’abbiamo fatto.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Fonte: Twitter Movies