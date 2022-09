Tim Roth sulla possibilità di apparire nella versione estesa di C’era una volta a Hollywood

In queste settimane, stiamo rivedendo Tim Roth nei panni di Emil Blonsky AKA Abominio in She-Hulk, la serie Tv dei Marvel Studios concepita per lo streaming di Disney Plus.

Ed è proprio durante gli impegni promozionali per la produzione citata che Tim Roth è tornato a parlare della sua esclusione dal montaggio finale di C’era una volta a Hollywood, la pellicola diretta da Quentin Tarantino approdata nelle sale nel 2019.

L’acclamato attore, commentando la possibilità di “tornare nel film” in un vagheggiato rimontaggio esteso del film di Quentin Tarantino, spiega:

Non sapevo neanche che avesse fatto una versione estesa di The Hateful Eight. Quando abbiamo fatto C’era una volta a Hollywood si trattava di un semplice cammeo. Sono andato sul set e ho girato qualche scena. È stato molto cordiale quando ne abbiamo parlato, ma ottenne un montaggio da quattro ore o una cosa del genere. Ergo, ha dovuto prendere delle decisioni sui personaggi da lasciare in sala montaggio e così le storyline degli altri personaggi sono state messe da parte. Ma sono state girate tutte e sarebbe davvero divertente poterle vedere. Mio figlio Hunter, che ha lavorato al film come assistente, è andato a uno screening all’Arclight e mi ha detto “Sei stato messo nei crediti”. Una cosa che lo ha fatto ridere parecchio perché c’era scritto Tim Roth (Tagliato). Una cosa tipicamente da Quentin! E in realtà adoro questa cosa. Se farà una versione estesa sarebbe strano e meraviglioso. Qualcosa che sarebbe da vedere.

Tim Roth e Quentin Tarantino hanno collaborato insieme a svariati lungometraggi. L’attore figura nel cast di Le iene, Pulp Fiction, del film corale Four Rooms e in The Hateful Eight.

Tornando a She-Hulk, vi ricordiamo che trovate tutte le informazioni nella nostra scheda della serie Tv.

Analogamente, trovate tutto quello che c’è da sapere su C’era una volta a Hollywood nella scheda del film.

