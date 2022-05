In vista dell’uscita di Gizmodo ha disseppellito un’intervista risalente all’edizione di Playboy del gennaio 1990 a cuiprese parte per la promozione die durante la quale l’attore mise a confronto i due film definendo “irresponsabile” l’idea di realizzare un sequel di

Rispondendo a chi accusava Top Gun di promuovere un cieco patriottismo, l’attore aveva risposte:

Ok, alcune persone hanno trovato Top Gun un film della destra per promuovere l’esercito, molti bambini lo hanno amato. Ma voglio che i bambini sappiano che la guerra non è così, che Top Gun è soltanto un parco di divertimenti, un film classificato come PG-13 che non va preso come qualcosa di realistico.

Ecco perché non ho realizzato Top Gun 2, 3, 4 e 5. Sarebbe stato irresponsabile.