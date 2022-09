La partecipazione di Tom Hanks al podcast Happy Sad Confused ci sta regalando una preziosa serie di aneddoti sulla carriera dell’amatissima star.

Qua sotto trovate i link delle dichiarazioni che abbiamo già riportato nel corso della mattinata:

Chiacchierando durante il podcast, la star ha anche parlato di due famosissime commedie romantiche degli anni novanta, Insonnia d’amore (1993) e C’è posta per te (1998). Entrambe sono state dirette da Nora Ephron, sceneggiatrice e regista scomparsa nel 2012, e in tutte e due ha recitato di fianco a Meg Ryan.

Secondo Tom Hanks sono due film che possono essere messi in relazione perché hanno tutti e due a che fare con i mass media e la nostra necessità di “connessione” col prossimo:

Il presupposto dietro entrambi i film è che hanno tutti e due a che fare con i mass media. Questo contatto personale che avviene tramite i mass media. Qualcosa che ora conosciamo tutti, perché c’è quella differenza continua nell’avere cinquantamila follower sul tuo profilo Instagram, che può sembrare una roba fantastica per alcune persone, e altri che ne hanno quindici milioni. Quando abbiamo realizzato C’è posta per te, ricordo di averlo letto e di aver subito pensato “Ok, facciamolo. È grandioso”. E Nora disse “Sì, lo credo anche io, facciamolo al più presto prima che arrivi qualcosa che possa superare le e-mail”. Aveva perfettamente ragione. L’idea di dover accedere a AOL oggi è quasi pittoresca. Hanno a che fare con il comportamento umano, esaminano la nostra necessità di restare in connessione. E quello che la gente va a proiettare su persone che, magari, hanno sentito solo una volta alla radio o via e-mail.