Tom Hiddleston parla del multiverso di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange 2

Entertainment Weekly ha pubblicato un’intervista fatta con Tom Hiddleston, Sophia Di Martino e Ke Huy Quan realizzata alla D23 Expo in cui le tre star hanno potuto parlare – senza spoiler – della seconda stagione di Loki, la serie Tv dei Marvel Studios concepita per lo streaming di Disney Plus.

In quella sede, Tom Hiddleston ha potuto commentare un po’ la questione del multiverso in relazione a due pellicole di notevole successo prodotte da Kevin Feige and co. e uscite nei cinema nei mesi scorsi, ovvero Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel multiverso della follia.

Parlando di questi due lungometraggi e del multiverso, l’attore inglese si è così espresso:

Sai, fin dall’uscita della prima stagione (di Loki, ndr.), è stato molto emozionante. Ricordo di essere andato a vedere l’Uomo Ragno e di aver pensato “Oh, qua abbiamo tre Spider-Man e abbiamo anche due Loki!”. Un po’ come… un po’ come nel multiverso della follia, è qualcosa di reale ormai, che esiste e vive per il pubblico così come per noi quando ci stavamo lavorando dovendo però tenere la bocca chiusa.

