Durante gli impegni stampa di Loki,ha partecipato al format di IMDB What to watch e, nel suo intervento, ha illustrato quella che, a suo modo di vedere, è la Top Five dei migliori momenti del Dio dell’Inganno nell’Universo Cinematografico della Marvel.

Eccoli a seguire.

Proprio in relazione al prologo di Avengers: Infinity War, riportiamo le parole dell’attore rilasciate qualche giorno fa durante un’intervista:

Penso che quel momento sia oltremodo terrificante sia per Thor che per Loki. Non è la prima volta che vede Thor alle corde, ma si è sempre fidato del fatto che lui avrebbe comunque trovato una via di uscita. Ma, in quel frangente, sa che se non fa nulla, suo fratello potrebbe morire per mano di Thanos. Quando comincia a parlare, credo lo faccia per guadagnare tempo. Quando si propone come guida terrestre per Thanos, sta cercando di temporeggiare. Sta improvvisando. Poi credo che realizzi che ha un solo tentativo che potrebbe peraltro non funzionare, ma che almeno potrebbe servire per salvare suo fratello. L’ho sempre trovato molto toccante. E sa quello che sta per fare. In difesa di Loki – so che alcune persone hanno criticato il fatto che stesse usando un coltello e cose ti questo tipo – ma lui stava puntando alla testa. E ce l’aveva quasi fatta perché sapeva come farlo. Ho sempre trovato molto toccante che quando si presenta dica “Io, Loki di Jotunheim, principe di Asgard, Dio dell’Inganno, figlio di Odino”. Si riconosce come figlio di Odino. Fino a quel punto, dalla prospettiva di Loki, avevamo visto film in cui era più all’insegna del “Chi si farebbe chiamare figlio di Odino”. Il fatto che ora lui si riferisca a sé stesso in quel modo, la maniera in cui guarda il fratello. È molto toccante. E sì, penso che in quel frangente abbia pensato “Dannazione, non ha funzionato”.