Top Gun 3, il regista di Maverick non esclude la possibilità che il film si faccia

Fin da quando Top Gun: Maverick ha esordito nei cinema mettendo d’accordo critica e pubblico, tutti, appassionati e addetti ai lavori, si chiedono se ci sia la possibilità di vedere, un giorno, anche un Top Gun 3.

Argomento, questo, che è stato toccato più e più volte a margine dell’uscita cinematografica del kolossal con Tom Cruise.

E che, di recente, è stato nuovamente affrontato anche dal regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, durante un evento organizzato da Deadline.

Parlando di un possibile Top Gun 3, il filmmaker si è così espresso:

Poi il regista torna a parlare delle faticosissime riprese della pellicola e dello sforzo fisico che il cast ha dovuto affrontare:

Sapevo che saremmo stati in grado di far salire Tom a bordo di un aereo, ma non eravamo così sicuri circa il resto del cast. Ed è così che Tom ha avuto l’idea di organizzare questo corso di tre mesi per tutto il cast che è cominciato con un aereo molto semplice fino ad arrivare ai jet della marina. Sono stati tutti in grado di fare per davvero tutte le varie scene a bordo dei jet, una cosa fenomenale perché non potete davvero immaginare quanto sia fisicamente difficile quello che stanno facendo.