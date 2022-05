si farà? Ci sono voluti 36 anni perché arrivasse al cinema un sequel di, ma visto il grande successo cheha avuto fin dalla sua prima presentazione alla CinemaCon di Las Vegas , non è da escludere che la Paramount Pictures e Tom Cruise pensino a un ulteriore sequel.

Al momento nulla è in cantiere, ma va detto che Cruise ha atteso 25 anni per mettersi al lavoro su Maverick (era il 2010) perché ha atteso che la tecnologia si evolvesse in modo da permettergli di realizzare le sequenze di volo adrenaliniche che vediamo sullo schermo. Ora questa tecnologia è disponibile, potrebbe essere più semplice per l’attore e produttore pensare a una nuova avventura per il capitano Peter “Maverick” Mitchell.

L’accoglienza molto positiva della critica, unita all’ottima performance al box-office sia negli USA che all’estero, potrebbe davvero spingere i produttori a esplorare la possibilità che si faccia un nuovo seguito. Alla fine del film Maverick dimostra di essere decisamente il miglior pilota della marina degli Stati Uniti, e sebbene il suo arco narrativo in qualche modo arrivi a compimento, il film non si conclude escludendo la possibilità di un nuovo capitolo. Anche perché in Maverick è stato proposto il concetto della sostituzione dei piloti con i droni, un concetto rimasto piuttosto aperto…

Top Gun 3 cast: chi potrebbe tornare?

Inutile dire che pensare a Top Gun senza Tom Cruise è impossibile, ma in Maverick sono stati introdotti nuovi personaggi come Penny Benjamin (Jennifer Connelly), che pure ha un collegamento con il primo film, e Rooster (Miles Teller), anche lui collegato al primo film essendo figlio di Goose. Un personaggio che potrebbe avere un’evoluzione particolare è quello di Hangman (Glen Powell). Ed è stato proprio Glen Powell a parlare con IndieWire del motivo per cui si potrebbe fare un terzo film:

Penso che il motto di Tom all’inizio di questo viaggio sia stato: se non riesci a battere il film precedente, non vale la pena farlo. Quindi non c’è una ragione per aggiungere un altro film alla cinematografia mondiale se non si può battere l’originale. Quindi faremo mai un Top Gun 3? Se riusciamo a pensare a delle acrobazie più folli con gli aerei, o a una storia altrettanto coinvolgente, emozionante, avventurosa e romantica, sono sicuro che Tom sarebbe disposto a farlo. Ma non è una cosa di cui mi occupo io! Però si potrebbe proporre l’idea a lui…

Ci sono ovviamente anche altri personaggi introdotti in Maverick che potremmo rivedere sullo schermo, dall’ammiraglio Chester “Hammer” Cain (Ed Harris) al vice ammiraglio Beau “Cyclone” Simpson (Jon Hamm) ad altri piloti come il tenente Natasha “Phoenix” Trace (Monica Barbaro).

Qualsiasi cosa si decida, dobbiamo ricordare che Tom Cruise (che il 3 luglio compirà 60 anni) attualmente è al lavoro sugli ultimi due film della saga di Mission: Impossible. Le riprese di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno sono concluse (il film uscirà nel 2023, guarda il trailer), mentre quelle dell’ottavo e ultimo episodio sono attualmente in corso.

Trovate tutte le informazioni su Top Gun: Maverick nella nostra scheda.