Wolfman non ha preso molto bene il suo “ritorno” in Top Gun: Maverick attraverso l’uso di una foto di repertorio dal primo film.

Barry Tubb, l’attore che ha interpretato Leonard “Wolfman” Wolfe nel film del 1986, ha deciso di far causa alla Paramount per l’utilizzo non autorizzato della sua immagine nel sequel.

Nella causa depositata mercoledì al tribunale californiano, come appreso da EW, Tubb sostiene che l’accordo con lo studio per il primo film non “prevedeva l’uso della sua immagine in un sequel“.

L’attore sostiene che lo studio abbia manipolato una foto dal dietro le quinte, distruggendo di fatto “ogni presunto diritto d’autore sull’immagine” e di conseguenza ha chiesto un risarcimento danni allo studio e ha chiesto un processo con giuria.

La Paramount per il momento non ha ancora commentato l’accaduto.

