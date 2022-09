Top Gun: ecco il cofanetto da collezione statunitense con i due film con Tom Cruise in 4K

Dal 1° novembre negli Stati Uniti sarò disponibile l’edizione home video fisica di Top Gun: Maverick, apprezzatissimo film con Tom Cruise.

Per l’occasione la Paramount, oltre alle varie edizioni, presenterà anche un box da collezione denominato Top Gun 2-Movies 4K Steelbook Superfan Collection che conterrà i due film in versione 4K e Blu-Ray racchiusi in due steelbook e accompagnati da vari oggetti da collezione come portachiavi in pelle, cartoline, decalcomanie e sottobicchieri.

Trovate tutte le specifiche del box qua sotto:

TOP GUN bonus content:

• Commentary by producer Jerry Bruckheimer, director Tony Scott, co-screenwriter Jack Epps, Jr., and naval experts

• The Legacy of Top Gun

• On Your Six – Thirty Years of Top Gun

• Danger Zone: The Making of Top Gun

• Multi-Angle Storyboards with Optional Commentary by director Tony Scott

• Best of the Best: Inside the Real Top Gun

• Music Videos

• Original Theatrical Promotional Material

TOP GUN: MAVERICK bonus content:

• Cleared for Takeoff

• Breaking New Ground – Filming Top Gun: Maverick

• A Love Letter to Aviation

• Forging the Darkstar

• Masterclass with Tom Cruise – Cannes Film Festival

• Music Videos

Vi ricordiamo che il film, mentre continua a mietere successi al box office, sarà disponibile in Home Video dal prossimo 31 ottobre: in quest’articolo trovate tutti i dettagli.

Potete trovare tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise nella nostra scheda del film!

