Dopo le prime indiscrezioni di qualche giorno fa , oggi Deadline entra nel dettaglio in quella che sarà la partecipazione dialla 75 esima edizione del Festival di Cannes , a quanto pare non solo per presentare l’anteprima europea di Top Gun: Maverick (la cui premiere mondiale si svolgerà prima, ovviamente, a San Diego).

Il sito conferma che Top Gun: Maverick farà parte della selezione ufficiale e che il gala di presentazione si terrà il 18 maggio al Palais des festivals, alla presenza di Tom Cruise. La serata inizierà con un tributo speciale nei confronti dell’attore/produttore. Ci sarà anche una conversazione tra lui e Didier Allouch.

Il tributo si terrà trent’anni dopo la partecipazione di Tom Cruise alla cerimonia di chiusura della 45 esima edizione del Festival di Cannes, quando venne presentato Cuori Ribelli di Ron Howard: era il 18 maggio 1992.

Vi ricordiamo che Top Gun: Maverick uscirà il 25 maggio in Francia, il 26 in Italia e il 27 negli Stati Uniti.

Il Festival di Cannes si terrà dal 17 al 28 maggio. La selezione ufficiale verrà annunciata il 14 aprile.