Top Gun: Maverick è il film più visto a livello globale su Paramount+ nel suo weekend d’esordio

A una settimana dal debutto in streaming su Paramount+ di Top Gun: Maverick (LEGGI LO SPECIALE) arrivano i primi dati sul suo riscontro e, a quanto pare, sono ottimi.

Il film con Tom Cruise è diventato infatti il film più visto a livello globale sulla piattaforma nel suo primo weekend, superando il precedente record di Sonic 2 – Il film del 60%. Ma non solo: la sua presenza ha anche aumentato gli spettatori del film originale del 1986 di quasi il 400% e i titoli della serie Mission Impossible di oltre il 140% su Paramount+.

Brian Robbins, presidente e CEO di Paramount Pictures, commenta:

Il successo inarrestabile di questo film nelle sale, in digitale e ora in streaming è una prova innegabile della potenza della strategia di distribuzione su più piattaforme di Paramount. Con tutti i nostri titoli del 2022, e ora con Top Gun: Maverick, il nostro studio ha sfruttato il valore della finestra variabile che lo streaming offre per aumentare il successo complessivo di un film.