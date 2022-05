Non tutti sanno che Penny, il personaggio interpretato dain, era già stato menzionato del film del 1986.

La scena era quella in cui Stinger rimproverava Maverick per la sua sconsideratezza:

Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga. Sei stato punito, hai perso l’opportunità di diventare capo squadriglia tre volte, hai rischiato di essere messo a riposo ben due volte, sei passato ad alta velocità, radente sulla torre di controllo cinque volte…e una volta sulla figlia dell’ammiraglio!

A quel punto Goose, presenta nella scena, chiedeva al collega: “Penny Benjamin?“.

Ecco la sequenza:

Il personaggio non aveva un volto nel primo film, ma per il sequel la produzione ha scelto di puntare su Jennifer Connelly, che in un’intervista con The Hollywood Reporter ha parlato dei trascorsi non visti tra i due personaggi:

Credo che nel corso degli anni abbiano avuto delle avventure che non hanno avuto un bell’epilogo. Abbiamo parlato molto del loro passato e di ciò che è successo di tra di loro. Ho apprezzato molto la scrittura del personaggio di Penny, anche se durante le prove abbiamo discusso di alcuni accorgimenti da fare alle scene. Ma lo spirito del personaggio è sempre rimasto intatto per tutto lo sviluppo.

