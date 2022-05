Per partecipare alle riprese di, gli attori hanno dovuto sottoporsi a un durissimo allenamento, come raccontato dal produttore Jerry Bruckheimer.

In un’intervista con THR il produttore ha spiegato:

Hanno affrontato tre mesi di addestramento aereo per la tolleranza gravitazionale, è stato estenuante. Hanno trascorso molto tempo lontano dagli affetti, ma sono stati veramente determinati. È stato Tom a progettare quel programma di allenamento.

Prima abbiamo dovuto parlare con molti attori e molti li abbiamo persi perché non erano disposti a prendersi quell’impegno. Alcuni avevano paura di volare e non volevano affrontare ciò che c’era da affrontare. Questi ragazzi invece erano davvero determinati e hanno lavorato sodo. Hanno anche dovuto allenarsi alla sopravvivenza in acqua in caso ci fossero stati incidenti sull’oceano.

Sono stati messi in carlinghe, bendati, buttati in acqua. Hanno dovuto imparare a uscire dalla cabina di pilotaggio con gli occhi bendati.

Tom l’ha fatto 35 anni fa ma ha voluto farlo comunque. Non era necessario, ma ha detto: “Se lo fanno loro, lo faccio anch’io”.