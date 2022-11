Top Gun: Maverick, Lewis Pullman spiega cosa vorrebbe vedere in un terzo film

Durante un’intervista con ComicBook.com per promuovere l’edizione 4K di Top Gun: Maverick, Lewis Pullman ha parlato dell’eventualità di un sequel del film.

“È un sentiero pericoloso su cui immettersi, perché poi inizio a sperarci” ha commentato l’attore prima di sottolineare che Tom Cruise ha realizzato un sequel a distanza di anni e anni per assicurarsi che ogni sigolo dettaglio stesse al suo posto e lo stesso dovrebbe succedere per un eventuale terzo film.

Quanto a ciò che gli piacerebbe esplorare ha poi aggiunto:

Vorrei vedere di più con Bob e Phoenix, del loro rapporto e di come si sviluppa. Anche perché Danny [Ramirez] è diventato uno dei miei migliori amici. Sul set cercavamo di aggiungere alcuni momenti sullo sfondo come loro che si danno il pugno o che parlano perché non ci sono molti momenti simili nelle scene effettive. Vorrei vedere tanto anche un po’ di bromance tra Fanboy e Bob