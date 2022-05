Durante una chiacchierata con CB ha parlato di Goose, il padre del personaggio che interpreta in, ora nei cinema italiani.

L’attore ha spiegato di non aver studiato appositamente Goose in Top Gun per cercare di replicarlo, visto che il suo Rooster doveva essere un personaggio autonomo:

Avevo già visto [Top Gun] tante volte, perciò sapevo ciò che Goose rappresentava e che le persone ne parlano ancora oggi. Il personaggio resterà con Anthony [Edwards] per sempre, è un personaggio così popolare in modo così positivo. Tutti vorrebbero un Goose nella propria vita, perciò ho cercato a modo mio di fare lo stesso.

