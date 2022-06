La politica dellain materia di finestre di distribuzione cinematografica si è ormai attestata su uno standard di 45 giorni, trascorsi i quali le varie pellicole approdano poi in streaming gratuito – negli Stati Uniti – su Paramount+, ma a quanto paresarà un’eccezione alla regola.

D’altronde se una star come Tom Cruise, da sempre grande sostenitore dell’esperienza del cinema sul grande schermo, manifesta pubblicamente la sua contrarietà alla release in streaming dei suoi film dopo soli 45 giorni, una major non può che prendere atto della cosa. Anche per evitare un nuovo caso Christopher Nolan che, come noto, dopo due decenni ha lasciato la Warner proprio per ragioni collegate alle politiche distributive cinema / streaming trovando le porte più che spalancate presso una Universal desiderosa di avere nella sua scuderia uno dei filmmmaker più acclamati in circolazione.

Dalle pagine di Variety il CEO della Paramount ha avuto la possibilità di puntualizzare che la regola dei 45 giorni non verrà applicata a Top Gun: Maverick:

Siamo ancora in una fase sperimentale mentre stiamo uscendo dalla pandemia. Ora come ora, 45 giorni sembrano giusti. Ma Top Gun: Maverick sarà un’anomalia in tal senso, non avrà questa finestra perché gli accordi erano stati fatti tempo fa e il film è dovuto restare in deposito per un po’.

Poi, parlando dell’esperienza cinematografica nel complesso e di come questa possa favorire anche le varie piattaforme possedute dalle major, aggiunge:

Sappiamo che i film che hanno avuto una grande campagna pubblicitaria per l’uscita in sala hanno un impatto molto più grande quando arrivano in streaming rispetto ai lungometraggi che esordiscono direttamente su piattaforma. Prima che la nostra compagnia possedesse il suo servizio, realizzavamo le pellicole dalle nostre IP e poi le affittavamo ad altri, aiutandoli di fatto a costruirsi la piattaforma. Ora non lo facciamo più. Ora usiamo le nostre proprietà intellettuali per costruire il nostro servizio, Paramount+. Un modello di business decisamente migliore.

