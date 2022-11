Dopo aver dominato il botteghino del 2022 e dopo aver furoreggiato anche in home video, Top Gun: Maverick, il film di Joseph Kosinski con Tom Cruise, si appresta a esordire in streaming in esclusiva su Paramount Plus.

A seguire potete trovare tutti i dettagli grazie al comunicato stampa diffuso dalla major.

“TOP GUN: MAVERICK” SARA’ DISPONIBILE IN STREAMING SU PARAMOUNT+ IN ESCLUSIVA DAL 22 DICEMBRE

Il film fenomeno mondiale del 2022 farà il suo debutto proprio in prossimità delle feste

22 novembre, 2022 – Paramount+ ha annunciato oggi che TOP GUN: MAVERICK, il film numero uno del 2022, sarà disponibile in streaming a livello globale sul servizio a partire da giovedì 22 dicembre negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Germania, Svizzera, Austria, e nei mercati già annunciati – Regno Unito e America Latina. Sarà disponibile in Corea del Sud e Francia nel 2023. In Italia sarà disponibile in esclusiva da giovedì 22 dicembre sul servizio.

Dopo oltre 30 anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l’avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati di Top Gun per una missione specializzata come quella che nessun pilota vivente ha mai visto, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale addetto alle intercettazioni radar tenente Nick Bradshaw, detto “Goose”.

Di fronte a un futuro incerto e ai fantasmi del suo passato, Maverick è costretto a confrontarsi con le sue paure più profonde, in una missione che richiede l’estremo sacrificio di coloro che saranno scelti per guidarla.

Il film è prodotto da Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films; nel cast oltre a Tom Cruise il pubblico troverà Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis

Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Harris e Val Kilmer.

Trovate tutte le informazioni su Top Gun: Maverick, disponibile in streaming dal 22 dicembre su Paramount Plus, nella nostra scheda!

