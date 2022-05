Se le previsioni pubblicate dall’Hollywood Reporter verranno rispettate, la battaglia fatta daper mantenere l’uscita dicome esclusiva cinematografica potrà dirsi vinta a tutti gli effetti.

Stando a quello che viene riportato dal popolare magazine, Top Gun: Maverick potrebbe regalare a Tom Cruise il miglior esordio di sempre di un suo film al box-office nordamericano. Il kolossal, lo ricordiamo, sarà da questo venerdì nei cinema americani e potrà contare sul fine settimana lungo del Memorial Day, la ricorrenza durante la quale negli Stati Uniti d’America si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre, rendendo loro omaggio, che cade, convenzionalmente, nell’ultimo lunedì del mese di maggio.

Le stime più “conservatrici” parlano di una quattro giorni da 92 milioni di dollari anche se sono in molti a essere più ottimisti e a prevedere il superamento di quota 100 milioni. Addirittura, sempre secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, i più audaci sarebbero proprio gli esercenti americani secondo i quali si potrebbe tranquillamente arrivare intorno ai 125 milioni.

Se il numero di biglietti staccati alle casse dei cinema finirà per confermare queste previsioni si tratterà, in ogni caso, di un record assoluto per Tom Cruise e Top Gun: Maverick potrebbe finire per regalare alla star la miglior apertura nordamericana di sempre. Se, infatti, l’attore è una delle pochissime star rimaste a garantire il successo di una pellicola grazie alla sua presenza, gli incassi dei suoi film sono connotati più da una certa continuità delle performance nel corso del tempo più che dalle tipiche fiammate iniziali dei blockbuster stile Marvel and co.

Ad oggi, parlando di dati non aggiornati all’inflazione, il primato del miglior week-end di debutto per un lungometraggio con Tom Cruise spetta a La guerra dei mondi di Steven Spielberg che, nel 2005, ha avuto una tre giorni da 64,8 milioni di dollari. A seguire troviamo Mission: Impossible – Fallout con 61,2 milioni.

