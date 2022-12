Transformers: Il risveglio, Peter Cullen doppia Optimus Prime in un video su Instagram

Transformers: Il risveglio, nuovo capitolo del noto franchise (GUARDA IL TRAILER), arriverà nelle sale il prossimo giugno, ma intanto Peter Cullen è già al lavoro per doppiare Optimus Prime. Il regista del film, Steven Caple Jr. ha infatti pubblicato un video su Instagram con lo storico doppiatore originale del personaggio, sua voce fin dalla serie animata anni ’80. Lo potete vedere qui sotto:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.