è attualmente nelle sale americane nel musical Sognando a New York – In The Heights. Ma in futuro sarà anche il protagonista maschile del nuovo film deiche verrà diretto da Steven Caple Jr. (Creed II).

E proprio durante il tour stampa di In The Heights Ramos ha avuto modo di parlare brevemente del nuovo film del franchise di Transformers. Intervistato da Variety l’attore ha rivelato:

Ho appena iniziato con Transformers, quindi tra qualche mese ti farò sapere quel è stato più difficile da girare. Ci sono stati Shia LaBeouf, Mark Wahlberg, Hallie Steinfeld e ora me. È molto diverso. Dominique Fishback – è differente. Transformers si è trasformato. Steven Caple Jr. è un visionario e non vedo l’ora che le persone vedano quest’uomo mostrarsi in tutta la sua gloria. Stiamo preparando delle cose per tutti voi.

Alla regia troveremo il regista di Creed 2, Steven Caple Jr, che dirigerà il progetto nel corso dell’anno in vista di una data d’uscita fissata a giugno 2022 (anche se allo stato attuale potrebbe slittare).

Di recente la Paramount Pictures ha messo in cantiere un altro film dei Transformers coinvolgendo lo sceneggiatore Marco Ramirez, creatore della serie della serie Marvel/Netflix The Defenders, mentre Angel Manuel Soto (Charm City Kings) si occuperà della regia.

Nessun dettaglio è disponibile sul film in sé, se non che l’intenzione è quella di svilupparlo a parte rispetto alla saga principale, iniziata nel 2007 con il film di Michael Bay e proseguita con cinque film della linea principale più il prequel Bumblebee diretto da Travis Knight.

Ricordiamo che con il lancio della piattaforma streaming Paramount+, la major ha iniziato a rimettere mano a franchise e proprietà intellettuali con possibili revival e nuovi sequel: nel caso del franchise di Transformers, da tempo sta cercando di trovare nuovi progetti e non è detto che si limiti al cinema.

