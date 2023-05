Il prossimo 7 giugno uscirà al cinema Transformers: Il risveglio, atteso nuovo episodio della saga iniziata nel 2007 (GUARDA IL NUOVO TRAILER). Per l’occasione, facciamo il punto sui film dedicati alla celebre linea di giocattoli, segnalandovi come guardarli in ordine di uscita e cronologico.

Prima di iniziare, vi ricordiamo che, oltre alle pellicole in live action che qui consideriamo, i Transformers sono stati al centro anche di un omonima serie animata, trasmessa tra il 1984 e il 1985, e di un film animato del 1986, dal titolo Transformers – The Movie.

Transformers (2007)

Robot appartenenti a due diverse razze iniziano una guerra sulla Terra. Il destino dell’umanità rimane nelle mani di un ragazzo.

Transformers – La vendetta del caduto (2009)

Sam vorrebbe andare al college e farsi una vita normale, ma deve invece fermare gli antichi Decepticon, che non sono stati completamente sconfitti.

Transformers 3 (2011)

Optimus Prime e i suoi fedeli Autobot sono di nuovo in azione per combattere i pericolosi Decepticon, intenzionati a conquistare lo spazio tra Stati Uniti e Russia. Ancora una volta, toccherà all’umano Sam Witwicky andare in aiuto dei suoi amici robot.

Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014)

Alcuni anni dopo una epica guerra epico che ha ridotto la città di Chicago in cenere, un inventore ritrova Optimus Prime, il potente capo degli Autobot. E’ l’inizio dello scontro finale tra il bene e il male.

Transformers – L’ultimo cavaliere (2017)

La guerra fra i Transformers e gli umani minaccia di distruggere la Terra. Senza l’aiuto di Optimus Prime, il futuro del pianeta dipende dall’alleanza formata dall’inventore Cade Yeager, Bumblebee, un lord inglese e un professore di Oxford.

Bumblebee (2018)

Nel 1987, il transformer Bumblebee, in fuga, trova rifugio in una discarica di una piccola cittadina balneare della California. Quando il diciassettenne Charlie lo riattiva, scopre ben presto che non si tratta di una normale Volkswagen gialla.

Transformers – Il risveglio (2023)

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

I primi cinque capitoli sono tutti diretti da Michael Bay: i primi tre vedono come protagonisti Shia LaBeouf e Megan Fox, gli altri due Mark Wahlberg. Bumblebee è invece uno spin-off prequel diretto da Travis Knight con al centro una ragazza interpretata da Hailee Steinfeld. Il risveglio infine vede dietro la macchina da presa Steven Caple Jr. e nel cast Anthony Ramos e Dominique Fishback.

Transformers: i film in ordine cronologico

Bumblebee (2018) Transformers – Il risveglio (2023) Transformers (2007) Transformers – La vendetta del caduto (2009) Transformers 3 (2011) Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014) Transformers – L’ultimo cavaliere (2017)

Come anticipato, Bumblebee si svolge alla fine degli anni ’80, i capitoli diretti da Bay ai giorni nostri (se si esclude un flashback all’inizio di L’ultimo cavaliere che risale all’Inghilterra di Re Artù). Il Risveglio fungerà invece da collante tra Bumblebee e gli altri film, ambientandosi negli anni ’90.

Transformers: dove vedere i film della saga

Tutti i film della saga già usciti sono al momento disponibili su Netflix, escluso il primo capitolo, che potete invece trovare su Paramount+.

