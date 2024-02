Nella conclusione di Transformers – Il risveglio abbiamo avuto un piccolo assaggio della collisione tra il mondo dei robottoni alieni e quello di G.I. Joe.

Il crossover quindi si farà? Questo ha chiesto ComicBook.com al produttore Lorenzo di Bonaventura durante una recente intervista: “La verità è che non lo so”, ha rivelato il produttore, continuando: “So comunque che intendiamo mantenere la promessa che abbiamo fatto”.

ScreenRant ha invece chiesto al produttore a che punto si trovi la lavorazione del nuovo film live-action del franchiste robotico che dovrebbe essere diretto da Ángel Manuel Soto (Blue Beetle) che non sarà un sequel di Transformers – Il risveglio:

Stiamo aspettando la sceneggiatura, ecco a che punto siamo. Grazie per avermelo chiesto. Non lo sappiamo ancora, quindi dobbiamo leggere una sceneggiatura. Non ne abbiamo ancora una.