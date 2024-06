Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter Derek Connolly, tra gli sceneggiatori di Jurassic World e Detective Pikachu, sarebbe stato scelto per firmare la sceneggiatura dell’annunciato crossover cinematografico tra Transformers e G.I. Joe.

Il film unirà le due proprietà intellettuali Hasbro e si baserà su una storyline proposta dai fumetti Marvel negli anni ottanta. Nel finale di Transformers: il risveglio, il protagonista interpretato da Anthony Ramos veniva contattato in un bunker segreto da un membro dei G.I. Joe interpretato da Michael Kelly.

A produrre la pellicola vi saranno Steven Spielberg e Lorenzo Di Bonaventura, mentre non si sa ancora chi dirigerà il film, anche se Anthony Caple Jr. l’anno scorso aveva affermato di essere in trattative per lavorare a un nuovo film della saga dopo che Transformers: il risveglio ha raccolto 439 milioni di dollari in tutto il mondo.

