Lo scorso fine settimana, durante il Comic-Con di San Paolo, sono arrivati online i trailer di alcuni blockbuster molto attesi come Transformers: il risveglio (GUARDA IL TRAILER), Indiana Jones e la ruota del destino e Guardiani della galassia 3.

E a quanto pare, in termini di visualizzazioni ottenute globalmente attraverso le varie piattaforme di release del promo nell’arco di una settimana, il vincitore assoluto è proprio Transformers: il risveglio. La pellicola prodotta dalla Paramount e dalla Hasbro ha toccato quota 494 milioni di visualizzazioni (di cui 238 solo nelle prime 24 ore), battendo nettamente Guardiani della galassia 3 (182 milioni) e Indiana Jones 5 (77 milioni).

I 238 milioni di views raggiunte nell’arco di un giorno, piazzano il blockbuster al quarto posto della classifica dei trailer più visti in questo lasso di tempo, alle spalle di Avengers: Endgame (268 milioni), il primo trailer di Avengers: Endgame (289 milioni) e il primo trailer di Spider-Man: No Way Home (355.5 milioni).

Chiaramente sarà molto interessante constatare le performance commerciali della pellicola nel momento in cui arriverà nei cinema nel giugno del 2023 perché le alte visualizzazioni ottenute da un trailer non si traducono matematicamente in incassi da record al box office.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO, LA TRAMA

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Transformers: Il risveglio arriverà al cinema il 9 giugno 2023 con Steven Caple Jr. in cabina di regia.

Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominiquie Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen e Ron Perlman (questi ultimi doppieranno Optimus Prime e Optimus Primal).

Cosa ne pensate e quanto attendete questo film di Transformers? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!

FONTE: The Wrap