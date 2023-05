A pochi giorni dall’arrivo al cinema, la Paramount ha svelato la nuova sinossi ufficiale di Transformers: Il risveglio che ci svela nuovi dettagli sulla trama del film.

Ve la riportiamo qui di seguito:

È il 1994, l’era dell’hip hop e delle Air Jordan, e nel suo vivace quartiere di Brooklyn, l’ex soldato Noah Diaz (Anthony Ramos) sta facendo del suo meglio per sostenere la sua famiglia, ma non riesce ad avere tregua. A causa di una serie di eventi, Noah si ritrova al volante dello spiritoso Autobot Mirage (con la voce di Pete Davidson), che rivela l’esistenza di tre altri Autobot in clandestinità: Optimus Prime (con la voce di Peter Cullen), Bumblebee e Arcee (con la voce di Liza Koshy).

Nel frattempo, in un museo arceologico di Ellis Island, la ricercatrice 25enne Elena Wallace (Dominique Fishback) senza volerlo risveglia un faro alieno nascosto all’interno di un’antica statuetta. Ascoltando il suo richiamo, Noah e gli Autobot arrivano proprio durante un attacco del malvagio Terrorcon Scourge (con la voce di Peter Dinklage) e dei suoi robotici Sweep. Quando Scourge scappa con un misterioso artefatto capace di evocare Unicron (con la voce di Colman Domingo), un’entità di dimensioni e forza inimmaginabili, Noah ed Elena uniscono le forze con gli Autobot per cercare di evitare la distruzione della Terra. Ma anche i potenti Autobot non sono pronti alla nuova fazione di Transformers che incontrano durante la loro missione: i Maximals, un gruppo di creature robotiche che potrebbero essere la chiave per riunire gli Autobot e il loro mondo di origine, Cybertron.

Ecco, inoltre, una nuova featurette:

Nel cast del nuovo Transformers, al cinema dal 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback.

Cosa ne pensate e quanto attendete Transformers: il risveglio? Lasciate un commento!

