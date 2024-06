A settembre arriverà al cinema Transformers One (GUARDA IL TRAILER) pellicola d’animazione prequel del franchise. Durante il festival di Annency, Variety ha avuto l’occasione di parlare con alcuni dei realizzatori, tra cui il regista Josh Cooley e il produttore Lorenzo Di Bonaventura. La prima domanda riguarda le sfide nel concepire il primo film animato della saga dopo quasi quarant’anni:

Cooley: Ci sono state molte sfide diverse in questo film. Il fatto che sia animato, però, credo sia un vantaggio. Dato che è ambientato su Cybertron, non ci sono esseri umani e tutto ruota intorno ai robot, ci è sembrato naturale animare questo aspetto rispetto a qualsiasi altra versione. Abbiamo cercato di essere il più grandiosi ed epici possibile, proprio per riproporre la sensazione che la gente ricorda dal film dell’86. Di Bonaventura: Ciò che sorprende del film dell’86 è la sua cupezza. Onestamente, non capisco perché la gente lo ami così tanto. Per alcuni, forse è stata la prima esperienza cinematografica, ma è davvero un film deprimente. È interessante notare che quando abbiamo mostrato il nostro trailer per la prima volta, la reazione dei fan è stata quella di paragonare il nostro film a quello. Ma non sono paragonabili, perché quello è così cupo, mentre questo ha tanta umanità. Sono film completamente diversi sotto molti aspetti.

Transformers One, in particolare, narrerà le origini di Optimus Prime e Megatron, il primo doppiato in questa occasione da Chris Hemsworth. Il produttore motiva così la scelta:

È stato molto importante perché, dal punto di vista dei fan, la voce originale di Optimus Prime, Peter Cullen, è molto apprezzata. Avere un’altra voce per Optimus Prime voleva dire pensare: “È meglio fare le cose per bene”. Non potevamo usare Peter perché il pubblico deve sentire la giovinezza del personaggio. Ecco perché abbiamo cercato Chris. Anch’io sono rimasto sorpreso, ma non di quanto Chris fosse divertente. L’ho visto in film in cui era divertente. Ma ha un senso della storia molto forte. Questo non vale per tutte le star del cinema.

Zev Foreman, capo della divisione cinematografica della Hasbro, spiega infine l’importanza del coinvolgimento diretto della compagnia nello sviluppo della pellicola:

Come Hasbro Entertainment e la nuova iterazione della nostra azienda, è più probabile che saremo più strettamente coinvolti nella creatività di quanto non lo siamo stati in passato con i nostri marchi. Ci occupiamo della salute a lungo termine di questi prodotti, del bellissimo attaccamento emotivo e nostalgico che le persone hanno nei confronti di queste proprietà sempreverdi come i Transformers. Vogliamo assicurarci di proteggerli in ogni modo possibile. In passato, l’azienda non ha avuto problemi ad affidare queste proprietà intellettuali ad altri, ma credo che ora l’approccio sia diverso. Spero che con film come Dungeons & Dragons e questo, la gente veda che la qualità ha un po’ a che fare con il nostro coinvolgimento.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Transformers One? Lasciate un commento!

