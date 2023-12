Kevin J. Walsh, produttore di Napoleon, non è alla sua prima collaborazione con Ridley Scott. I due hanno iniziato a lavorare insieme in Tutti i soldi del mondo, poi ancora in House of Gucci e The Last Duel.

Proprio sul set di Tutti i soldi del mondo (2017) Walsh e Scott hanno affrontato la prima grande crisi che ha cementificato il loro sodalizio: la sostituzione di Kevin Spacey. Ecco cosa ha raccontato il produttore a The Hollywood Reporter:

Abbiamo affrontato insieme quel problema. Ci sono poche persone che avrebbero potuto fare ciò che lui ha fatto. Mancavano sei o otto settimane all’uscita ed eravamo in una stanza d’hotel a Londra quando è uscita la storia di Kevin Spacey. E diventava ogni giorno sempre peggio.

Continua:

Non ci avevo mai pensato, ma abbiamo fatto qualcosa che verrà ricordato per sempre. Qualcosa che nessuno a parte Ridley avrebbe potuto fare e io ero contento di essere al suo fianco, a muovere i fili perché potesse farcela.

Quello che Walsh e Scott hanno fatto infatti, dopo lo scandalo che ha coinvolto Kevin Spacey, è stato rigirare le sue scene con un nuovo attore: Christopher Plummer. Il tutto a un mese dall’uscita del film nelle sale!

