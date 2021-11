Prima una considerazione generale: Sylvester Stallone è oggi un cineasta completamente diverso rispetto a quello che era nel 1985, uno molto più radicale e innamorato della mano pesante, della color correction e della messa in scena barocca. Questo director’s cut è un altro film tratto dalla medesima sceneggiatura di Rocky IV. Ha la stessa storia, gli stessi snodi nello stesso ordine e la gran parte delle medesime battute, ma è come se un altro regista (lo Stallone di oggi) avesse tagliato intere parti e aggiunto altro (che erano state davvero girate e poi non usate), cambiando il cuore del racconto e concentrandosi molto su un aspetto solo, il combattimento. Rispetto a Rocky IV questo è un film molto meno parte di una saga, in cui tutti i personaggi che non sono i tre protagonisti vengono messi ai margini, in cui non c’è il senso di grande famiglia e di grande racconto, ma qualcosa di molto più dedicato alla foga del c...