In vista dell’uscita della riedizione in 4K di Twister (e dell’arrivo nelle sale della nuova iterazione Twisters) il regista Jan de Bont ha discusso a lungo della pellicola con l’Hollywood Reporter.

In un passaggio, il filmmaker si è concentrato principalmente nel ricordare il lavoro con due grandi attori del suo cast che, purtroppo, non sono più fra noi, ovvero Philip Seymour Hoffman e Bill Paxton.

Parlando della squadra d’attori di Twister, Jan de Bont dice:

Il cast era diventato come un vero e proprio team, cosa che speravo accadesse. Speravo ci fosse un’atmosfera rilassata tra di loro, che si supportassero a vicenda e che avessero questo tipo di battute pronte e argute tra di loro e così è stato. Philip Seymour Hoffman, che era davvero tranquillissimo, è stato uno dei principali artefici della cosa. Era completamente pronto a creare un personaggio per sé nel film. Nella sceneggiatura, era presente in molte pagine, ma c’erano poche scene in cui era da solo o con qualcun altro. Così ha creato un personaggio quasi dal primo giorno, e tutti ne sono rimasti sorpresi. Ciò che era anche sorprendente era quanto fosse arguto. Poteva creare un tono così leggero e umoristico che rilassava tutti gli altri membri del team.