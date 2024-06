Durante un’intervista con Fandango (che trovate a seguire), Glen Powell ha preannunciato che in Twisters ci sarà una scena d’azione straordinaria.

“È una delle scene d’azione più incredibili di tutti i tempi” ha dichiarato l’attore sul film in arrivo il mese prossimo.

Powell ha spiegato che si tratta di un piano sequenza molto complesso: “L’abbiamo girato a dicembre, con una macchina della pioggia, ed è stata una delle notti più fredde che abbia mai vissuto. Sono stato trascinato sopra una piscina appeso a un cavo, è la scena più fisica che abbia mai fatto”.

Ha poi aggiunto:

Visto che parliamo di persone risucchiate dalla forza di un tornado, abbiamo dovuto ricreare la sensazione di essere colpiti da detriti e tutto il resto. C’erano veri stuntmen risucchiati verso il cielo, camion trascinati sui campi, io che mi buttavo in piscina e poi venivo trascinato in aria… è un’esperienza completamente fisica perché da attore capisci che non puoi fare il delicato. Le trombe d’aria non sono delicate, perciò devi mettere il tuo corpo in prima linea per risultare credibile.