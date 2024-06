Empire ha dedicato un recente articolo a Twisters, il film di Lee Isaac Chung (regista di Minari) in arrivo il prossimo 17 luglio.

“Questa è una storia elementale, perciò volevo che fossimo il più fisici possibile” ha raccontato Chung al giornale. “Abbiamo distrutto cose, fatto esplodere esoreattori, azionato ventilatori così grandi che senza tappi ci avrebbero assordato. Abbiamo tormentato il nostro cast con di tutto e di più… fango, vento, ghiaccio“.

Per di più, la produzione si è tenuta in Oklahoma durante la stagione delle trombe d’aria per dare più autenticità alla pellicola.

“È stata dura” ha ammesso Chung. “L’imprevedibilità del tempo ha causato molti problemi e ritardi. È stata una mia scelta girare durante la stagione delle trombe d’aria, in tutta sincerità non riesco a credere che ce l’abbiamo davvero fatta“.

Glen Powell ha poi aggiunto:

Hanno fatto volare dei droni vicinissimi a delle vere trombe d’aria. Il pubblico non ha mai visto nulla di simile. […] Ricordo che quando stavamo lavorando a Top Gun: Maverick abbiamo rivisto il primo film per capire cos’è che il pubblico volesse, quali fossero le scene e i personaggi da Top Gun. È stato lo stesso con Twisters: il nostro film omaggia il primo, ma si regge suoi suoi meriti.

