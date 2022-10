La Universal fissa la data d’uscita di un altro thriller di M. Night Shyamalan in arrivo nel 2024

Deadline riporta che Universal Pictures ha fissato la data d’uscita di un altro thriller di M. Night Shyamalan, che sarà il sesto per lo studio.

La nuova pellicola arriverà il 5 aprile 2024, la settimana dopo Pasqua, e sarà l’ennesima per la major dopo The Visit, Split, Glass e Old.

Il prossimo film – il quinto – sarà invece Bussano alla porta (Knock at the Cabin), in arrivo a febbraio 2023 tratto da un romanzo di Paul Tremblay. Nel film una bambina e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse.

Fonte: Deadline