La Atomic Monster e la Blumhouse hanno unito ancora una volta le forze per espandere l’universo di M3GAN (oltre al sequel in arrivo l’anno prossimo) con un film intitolato SOULM8TE.

Descritto come un “thriller erotico anni ’90”, il film arriverà al cinema negli Stati Uniti venerdì 2 gennaio 2026 per la regia di Kate Dolan, regista di You Are Not My Mother.

Dolan ha anche riscritto la sceneggiatura iniziale di Rafael Jordan (Salvage Marines) partendo da una storia di James Wan, Ingrid Bisu e Jordan stesso.

M3GAN si è rivelato un grande successo nell’inverno 2023, incassando più di 181 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel, M3GAN 2.0, arriverà in sala il 27 giugno 2025 con Allison Williams e Violet McGraw di ritorno nei panni delle protagoniste.

“In sostanza vedo questo film come un’esplorazione dei rapporti e della solitudine” ha commentato Dolan. “Nonostante gli avanzamenti tecnologici, ci sono delle verità umane imperiture a cui non possiamo sfuggire, perciò non vedo l’ora di approfondire questi temi“.

“SOULM8TE è un’aggiunta avvincente e seducente all’universo di M3GAN” ha commentato James Wan. “Siamo felicissimi di collaborare con Kate per dare vita a questa storia con il suo unico punto di vista e la sua visione cinematografica“.

SOULM8TE – La trama

In SOULM8TE un uomo acquista un androide dotato di intelligenza artificiale per fare i conti con la morte di sua moglie. Nel tentativo di creare una partner veramente senziente, trasforma inavvertitamente un innocuo lovebot o in una mortale… anima gemella.

