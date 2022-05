è nel cast di una delle pellicole più attese del festival di Cannes, ovvero sia Crimes of the Future nuovo, estremo film diin cui comparirà al fianco di Léa Seydoux e Kristen Stewart.

E in una chiacchierata con l’Hollywood Reporter, Viggo Mortensen ha fatto quello che, nel profondo del cuore, si aspettano un po’ tutti gli amanti e le amanti del cinema: ha rilasciato una dichiarazione che dà spazio di manovra alla polemica.

Sulle pagine del popolare magazine, la star ha spiegato che Cannes non ha mai tributato i giusti meriti a David Cronenberg e per farlo ha tirato in ballo la pellicola di Julia Ducournau vincitrice della Palma d’Oro nel 2021, Titane (LEGGI LA RECENSIONE).

A mio modo di vedere, e lo dico senza voler offendere in alcun modo la regista di Titane, Crash era spanne sopra quel film perché non si basava solo sul valore aggiunto di uno shock superficiale e delle immagini non convenzionali. In Crash c’era una storia alla base, c’era un’autentica esplorazione dei personaggi, molto più che in Titane.

Crash, lo ricordiamo, è la pellicola del 1996 diretta da David Cronenberg ispirata all’omonimo romanzo di James Graham Ballard datato 1973. Il film risultò vincitore del Premio della giuria al Festival di Cannes nel 1996 (la Palma d’Oro andò a Segreti e bugie di Mike Leigh). Pur avendo delle trame profondamente differenti, Crash e Titane sono entrambi accumunati dal legame fra erotismo e automobili.

Vale la pena notare che contrariamente a Viggo Mortensen, David Cronenberg ha un parere decisamente meno conflittuale in materia.

Qualche giorno fa, ospite del popolare format del canale YouTube francese Konbini si è così espresso:

Penso che Julia abbia anche detto di essere influenzata dai miei film e questa è una cosa che mi lusinga molto. Ma ovviamente lei fa altre cose. E di sicuro, anche se Crash vinse un premio a Cannes, non si trattò della Palma d’Oro, quindi lei ha avuto un riconoscimento più alto!

